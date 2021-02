Un error al pedir una hamburguesa, y lo que recibe después, provoca mofas, risas y memes en las redes

Hay errores fatales que son difíciles de subsanar. Aunque nada grave, eso es lo que le pasó a un usuario de Twitter, que compartió su experiencia tras haberse confundido al hacer un pedido de McDonald's.

"He confundido añadir con quitar y me ha llegado esta hamburguesa de McDonald’s por 10 euros". Palabras que no eran buen presagio de los que, a continuación, iban a ver los usuarios de la red social.

En efecto, y según muestra en el mismo tuit, en el pedido confundió, por lo que quitó prácticamente todos los ingredientes que lleva la hamburguesa en cuestión. Así, le llegó un bocadillo compuesto por apenas pan y carne, algo de lo que se lamentaba el cliente.

He confundido añadir con quitar y me ha llegado esta hamburguesa de McDonalds por 10€ pic.twitter.com/4SzRCkx8Pc — aL 🌵 (@_aL__) February 20, 2021

Su error, eso sí, ha dado para mucho en internet. El tuit lleva la friolera de 15 mil 'me gusta' y ha desatado multitud de comentarios. Entre ellos, cómo no, muchas risas por lo ocurrido y también alguna que otra mofa hacia él (siempre de buen rollo) y memes varios.

Ahorrando trabajo a los empleados,qué buena gente :") — Abe🦲💙 (@Abezash_) February 21, 2021

Los empleados cuando han visto que tenían que preparar tu pedido pic.twitter.com/9jeOxkxnFF — Dani ✭۞🇪🇭 (@loqu_84) February 21, 2021

No sé quién es, pero mu listo no es. pic.twitter.com/sFSvWaNczz — ROTAIDO♻️ (@ELPUTOODIATOR) February 21, 2021

Además, otros usuarios han compartido también sus experiencias a la hora de fallar en esto de los pedidos.

E aquí todavía un error más grande. Nos paso lo mismo y nos llegaron dos lonchas de queso en una caja 😂😂😂😂 obviamente ni el queso nos pudimos comer porque estaba pegado al cartón ! pic.twitter.com/mX3avZABd1 — * Leire :) (@Leirearnaiz) February 21, 2021