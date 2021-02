Se disculpa con su vecina por el ruido y se sorprende al leer su respuesta: "No es ruido, es música para mis oídos"

Un cumpleaños es siempre un motivo de celebración y de pasarlo bien, aunque a veces nos olvidamos de que podemos estar molestando a los vecinos con el ruido que hacemos en este tipo de fiestas. McKayla, una joven estadounidense, quiso celebrar sus 21 años por todo lo alto y, para ello, se reunión con sus mejores amigos en su piso.

La fiesta fue magnífica, pero los invitados reconocieron que, posiblemente, se habían pasado con el ruido y quisieron disculparse con su vecina de al lado, una anciana. Sin embargo, lo que McKayla no esperaba era recibir la respuesta que le dio su vecina.

La anciana respondió a las jóvenes con una carta en la que escribió: "Queridas Kayla, Africa y Naystha, por favor, nunca os disculpéis por el ruido. Para mi, no es ruido. Es música para mis oídos. Tengo cuatro hijas adorables y tres hijos maravillosos que han crecido y se han ido. Mientras estaba hibernando aquí sin un fin, sois música para mis oídos, en serio".

"No estoy acostumbrada a vivir sola. Mi marido murió hace tres años y dudo que nunca me acostumbre a estar yo sola. Siento hablar más de la cuenta, solo quiero que sepáis la alegría que habéis traído a mi vida. ¡Me encanta vuestra risa, es simplemente fantástica!", añade la mujer en el escrito.

La mujer escribió una carta agradeciendo a las jóvenes por el 'ruido'. REDDIT

Ahora, con la crisis sanitaria de la Covid-19, la mujer debe permanecer en casa el máximo tiempo posible y limitar sus salidas, por lo que escuchar movimiento en la casa contigua parece ser su mejor consuelo.

"Me recuerda a los años en los que estábamos en nuestra casa con nuestros hijos y todo era alegría y risas. Echo de menos esos años y me encanta escuchar que os lo estáis pasando bien. No puedo esperar a volver a vivir, a volver a ver a mis hijos y nietos, a ser parte de sus vidas, a volver al trabajo... Me hacéis sonreír abiertamente, así que seguid de fiesta. McKayla, espero que tuvieses una gran fiesta. ¡Feliz 21 cumpleaños!", finaliza la anciana en su carta.

El manuscrito se ha hecho muy popular en las redes sociales, donde los usuarios han aplaudido el tono positivo de la carta y, además, han pedido a las jóvenes que le den todo su cariño a la mujer.