El sexy baile de striptease con una mascarilla que ha revolucionado TikTok

El actor mexicano Sergio Lozano, que es todo un influencer en TikTok, con casi 300.000 seguidores, ha subido dos vídeos en los que usa su mascarilla para hacer un striptease.

El actor, muy conocido por la serie Señora Acero, aparece supuestamente desnudo, pues sólo se le ve el torso, con una mascarilla quirúrgica azul como las que se usan a menudo para prevenir los contagios por coronavirus.

Con la música de fondo de la canción You can leave your hat on, de Joe Cocker, que se usa habitualmente para los striptease, el actor baila mientras imita los movimientos de desvestirse que habitualmente se hacen en este tipo de bailes, pero usando solo la mascarilla.

El vídeo acumula ya casi 400.000 'me gusta', lo que motivó una segunda parte del vídeo en el que Lozano hace más movimientos sexies frente a la cámara.

Sergio Lozano es un actor mexicano de ascendencia española, de 31 años, que ha trabajado en series como Dani Who?, Érase una vez, M.I.N.T o la citada Señora Acero.