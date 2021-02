Vive las segundas rebajas con EL Corte Inglés

El Corte Inglés es uno de los almacenes multimarca con más trayectoria en nuestro país. Con un abanico increíblemente amplio en lo que ha compras de refiere, podrás conseguir moda, hogar y decoración, belleza, juguetes, electrónica, libros, juegos o cualquier tipo de entretenimiento a precios increíbles y en toda la variedad que existe en el mercado. Gracias a muchas de sus campañas, El Corte Inglés ofrece descuentos exclusivos.

Por ejemplo, del 11 al 28, podrás conseguir hasta un 60% en ropa de mujer, hombre y niños, así como en hogar y decoración y hasta un 50% en entretenimiento, bebés y juguetes. Desde el 2 de febrero hasta el 28 del mismo mes, hasta un 20% en electrónica, electrodomésticos, productos para mascotas y mucho más. Sin duda una oportunidad perfecta para hacer realidad tus deseos y conseguir aquello que se te escapó estas rebajas pasadas.

Entra en s#u web y echa un vistazo a las oportunidades que te están esperando. Además, aprovecha este código promocional El Corte Inglés. ¡Hay oportunidades increíbles! Si todavía tienes dudas, en este artículo te mostramos algunas de nuestras favoritas.

Un fondo de armario

Si te has pasado todas las navidades y rebajas buscando un abrigo y no has encontrado nada, aquí lo tienes. Este abrigo largo de cashmere de mujer Emporio Armani en color azul marino, con cierre delantero de botones y dos bolsillos es perfecto. Disfruta de él en todos los eventos de tu día y luce elegante y cómoda en todos ellos.

Abrigo de Emporio Armani. El Corte Inglés

Smartwatch, toda una revolución

Esta temporada, los Smartwatch han sido toda una revolución. Si además de sus magníficas funciones posee un estilo elegante y clásico puede convertirse en tu acompañante perfecto. Un lugar donde la tecnología moderna converge con un diseño sofisticado de acero inoxidable IP gris ahumado y una pantalla plena a todo color. Además, este reloj posee tres modos de batería Inteligente para ampliar su duración, es sumergible y linterna LED.

Smartwatch de Fossil. El Corte Inglés

Tu smartwatch se sincroniza automáticamente con tu teléfono para que puedas controlar tus actividades y notificaciones sin tener que presionar ningún botón. Además, registra tus objetivos personalizados para hacer un seguimiento de lo que es más importante para ti, como beber agua o hacer ejercicio. Sin duda un compañero que te pondrá la vida más fácil.

El complemento perfecto para casa

Tras el uso, las vajillas pierden su color o calidad. Quizá nunca encontramos el momento para renovarla o aprovechar por un diseño algo menos aburrido que la típica vajilla blanca. Gracias a las ofertas de El Corte Inglés podrás encontrar tu favorita y aprovechar sus maravillosos precios.

Vajilla de la colección Lola. El Corte Inglés

Estas piezas de la colección Lola destacan por su diseño y calidad. Realizadas en cerámica de gres pintada en color azul, con un elegante efecto degradado y decorado con un original esmalte reactivo, le da a cada pieza un acabado único y exclusivo. Compón tu vajilla totalmente personalizada, eligiendo tanto el número de servicios que necesites como las piezas que quieras.

Tiempo para ti

Dedícate a cuidar de ti y regálate este estuche. Con la crema Multi-Active para el día y Multi-Active noche junto con el bálsamo belleza Relámpago preserva tu juventud y la luminosidad y da un respiro a tu piel.

Kit Clarins El Corte Inglés

Este tratamiento completo con neceser incluido, contribuye a proteger y prolongar la juventud de la piel y atenuar los efectos nocivos de los picos de estrés cotidianos. Además, alisa las primeras arrugas y a tonifica la piel potenciando la producción de colágeno. El kit que cambiará tu rutina skincare.

Estas y muchas más son las ofertas que te están esperando en tu Corte Inglés más cercano o en su web. Electrónica, electrodomésticos, juguetes, videojuegos, películas y discos, y los mejores productos para tus mascotas, sin duda los encontrarás en el El Corte Inglés.

Aprovecha los precios y ríndete a los productos que te cambiarán la vida. Disfruta comprando y hazlo siempre en tu lugar de confianza. Tras años juntos, El Corte Inglés te sigue acompañando en todas las etapas de tu vida.