La imaginación de los niños no tiene límites, y eso, unido a que siempre dicen la verdad, puede terminar en una especie de original creación artística para mandarte a callar. Y si no, que se lo digan a Milan Marie, una niña de cuatro años que se ha hecho viral por sus creativas canciones inventadas por ella misma.

Tal y como contó su madre, Jovan Phillips-Lloyd, al programa Good Morning America, la pequeña, originaria de Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos), acostumbra a crear sus propias canciones mientras van en el coche.

Uno de sus éxitos que la ha hecho popular en redes es Leave Me Alone (Déjame en paz), un tema con el que pide que la dejen tranquila con mucho ritmo. "Solo yo conmigo misma. Quiero que me dejes en paz. Déjame en paz", dice la letra de la canción. Pero, además, la niña mantiene muchas notas durante su interpretación y también canta notas altas, demostrando el talento que tiene la pequeña Milan Marie.

Pero este no es el único tema que tiene la joven estrella de la música, que cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram. Como la canción Juice and Handzatizer (Zumo y desinfectante de manos), en la que habla de la importancia de mantener las manos limpias.