Un famoso abogado muestra su tarjeta de marihuana medicinal en vez del carné de conducir y arrasa en las redes

El famoso abogado estadounidense John Morgan ha compartido un video en su nuevo canal de TikTok que está arrasando, ya que acumula más de 200.000 visitas en un día.

En el vídeo publicado en la cuenta de Morgan & Morgan en TikTok, el letrado, defensor de la legalización de la marihuana, conduce mientras explica algunos rumores que se vierten sobre él.

"El más divertido es que no tengo carné de conducir. Que no puedo conducir un coche", dice Morgan. "La gente me ve conducir y dicen: '¿Qué haces conduciendo un coche?'. Bueno, qué diablos, tengo carné de conducir", asegura el abogado.

Entonces, Morgan saca lo que cree que es su documento y se lo muestra a la cámara "solo para demostrarlo de una vez por todas".

Pero no, no es un carné de conducir lo que se ve, sino otra cosa bien distinta. "No, espera un minuto, esa es mi tarjeta de marihuana medicinal", asegura en modo irónico.

Un vídeo que está arrasando en las redes sociales y que, en un solo día, acumuló más de 200 mil visitas.