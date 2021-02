Un joven se cambia el nombre por el de Céline Dion durante una borrachera y ahora no quiere volver a modificarlo

Hay gente que lleva teniendo problemas toda su vida gracias al nombre que le pusieron sus padres, otros que simplemente no les gusta y lo quieren cambiar, pero lo que no es muy usual es que alguien se cambie el nombre por estar borracho, y mucho menos ponerse un nombre de un famoso.

Es lo que le sucedió al británico Thomas Dodd el día de fin de año, según el diario Birmingham Live. El joven se encontraba viendo el concierto que estaba dando Céline Dion con motivo de cerrar el 2020 mientras bebía unas copas de más.

En algún momento se le ocurrió cambiarse el nombre, por lo que rellenó el formulario electrónico del registro, pagó las tasas y siguió con su celebración.

Y como suele ocurrir con las buenas buenas borracheras, se había olvidado de lo sucedido hasta que le llegó una carta que contenía un documento oficial que certificaba su cambio de nombre por el de la cantante.

“Estoy un poco obsesionado con ella, no voy a mentir”, aseguró el joven al diario. Además, ha reconocido no querer cambiarse el nombre a pesar de los problemas que puede acarrear, como explicarlo en el trabajo.

“Mi madre al principio no se lo tomó muy bien, pero le expliqué que viese el lado bueno, que por lo menos no me llamaba Boris Johnson, y ahora se ríe de ello”, comentó el joven.