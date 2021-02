Se tatúa las manos para poder distinguir la izquierda de la derecha y algunos usuarios se animan a hacer lo mismo

Si cuando te dicen que gires a la izquierda y tú pones el intermitente a la derecha, quizá tu solución pueda ser la misma que la de D'Kodia Laine, una joven de 23 años que, por fin, ha encontrado la manera más efectiva para distinguir la izquierda de la derecha. Este problema suele estar provocado por la dislexia, pues las personas con esta alteración pueden presentar dificultades para orientarse en el espacio.

La solución, eso sí, es permanente, pues se trata de un tatuaje que, además, decidió compartir en sus redes sociales. Su novio admitió estar encantado de que su pareja al fin pudiera saber qué dirección se encontraba a cada lado de su cuerpo.

"Mis amigos bromearían sobre lo tonto que se ve a una persona adulta formando la letra L con las manos para diferenciar", explicó la joven. Laine explicó, además, que se dio cuenta de que tenía que poner solución a su problema cuando, en una fiesta, fue seleccionada como la conductora de su equipo en una búsqueda del tesoro.

Después de orientar de forma equivocada a su equipo, una amiga dibujó una L (left, izquierda) y una R (right, derecha) en las manos de Laine y bromeó con la posibilidad de tatuarse las letras. "Comenzó como una broma, pero en realidad es muy útil y no me veo tan tonta como haciendo una L con los dedos para averiguarlo", explicó.

"¡Los tatuajes no solo son lindos, sino que también pueden ser muy funcionales! Buena suerte con todas tus direcciones futuras", escribió Lauren Winzer en una publicación de Instagram donde compartió los diseños de tinta en las manos de D'Kodia. Según los comentarios de la fotografía, muchas personas vieron muy útil la decisión de Laine y algunos se plantearon tomar la misma decisión para evitar sus confusiones con las dos direcciones.