Un gato está tan metido en la película que no se percata de su error fatal

A veces, cuando nos encontramos totalmente absortos con algo, no nos percatamos de lo que pasa a nuestro alrededor y, claro, luego pasa lo que pasa.

Eso le ocurrió a un gatito mientas permanecía atónito a una de las escenas más emocionantes de El rey león.

El minino, subido a un mueble para no perderse ni un detalle de la cinta, no se percata de un error fatal de consecuencias dolorosas y resbala para caer al suelo. Las imágenes del vídeo fueron subidas a TikTok y, cómo no, rápidamente se hicieron virales. Los usuarios, eso sí, preguntaban insistentemente por la salud de pequeño felino.

Afortunadamente, la pequeña mascota no sufrió ningún daño tras el inesperado traspié.