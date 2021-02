Envían por error publicidad sobre funerarias a los enfermos de Covid que hacen cuarentena

Sin duda, una de las peores noticias que podrías recibir hoy en día es que tienes Covid. Cuidarse, vigilar los síntomas, mantener las medidas adecuadas para evitar el contagio y, sobre todo, hacer cuarentena son algunas de las cosas que acompañan a un positivo. Pero algo que no debería ir de la mano con un positivo es información sobre funerarias, aunque no parece pensar lo mismo el servicio sanitario de Osaka (Japón).

Los médicos que han estado revisando a los pacientes e informando de los positivos han seguido el protocolo sanitario establecido por el país y les piden, a los asintomáticos o con síntomas leves, que regresen a casa, se confinen y esperen la llegada de un paquete que les dará instrucciones más detalladas de lo que deben hacer. Sin embargo, en los sobres de estos envíos ha estado apareciendo publicidad de una funeraria.

"Funeraria Municipal de Osaka. Para preguntas sobre servicios funerarios, llame a la compañía Koekisha", reza el cartel impreso en el sobre. El susto puede ser tremendo cuando ves que el hospital desde donde te mandan las instrucciones para la cuarentena te envía información sobre funerales, pues puedes pensar que, con una enfermedad como la Covid, te están queriendo decir que estás grave.

"Toda mi energía se fue", dijo un vecino de Osaka que recibió el paquete, tal y como informó el medio SoraNews24. "Me sentí desesperado. Era como si me negaran mi propia existencia y, cada vez que pienso en ello, me pongo a llorar. Este tipo de descuido puede ser una fuente de angustia psicológica para las personas infectadas".

Aun así, esta desafortunada y desesperanzadora publicidad no tiene nada que ver con los enfermos de Covid y se ha tratado de una simple coincidencia. En 2006, se llegó al acuerdo de colocar anuncios en el reverso de los sobres para recaudar fondos y fue solo una casualidad que los que tenían carteles de la funeraria llegaran a las oficinas de salud.

"Utilizamos los únicos sobres que teníamos disponibles en ese momento y no fuimos conscientes del posible problema que podrían conllevar", explicó un portavoz de los servicios sanitarios. Afortunadamente, ya están en proceso de cambiar los sobres por otros más adecuados para los hospitales.