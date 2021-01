Facebook reconoce un error al marcar las publicaciones etiquetadas en un condado británico como ofensivas

ONE PLYMOUTH / INSTAGRAM

Facebook se ha disculpado tras haber etiquetado las publicaciones que se refieren al hito marítimo Plymouth Hoe, en Devon, como misóginas.

Plymouth Hoe es uno de los sitios más conocidos en la historia marítima del Reino Unido. Se trata del lugar donde, supuestamente, Sir Francis Drake terminó un juego de petanca antes de salir a luchar contra la Armada Española.

Sin embargo, Facebook ha encontrado problemas después de que varias personas locales mencionasen inocentemente Hoe y la red social lo catalogase como un término misógino. La plataforma social se disculpó por su error y prometió tomar medidas para garantizar que los residentes y visitantes puedan usar el término sin problemas y en relación con el hito de Devon.

La red creada por Zuckerberg ha argumentado que, en función del contexto, algunas palabras pueden ser difamatorias u ofensivas, aunque admitieron que habían sido culpables en este caso. El problema se originó cuando algunos usuarios de Plymouth detectaron que sus publicaciones estaban siendo revisadas inesperadamente.

Además, el administrador de una página de Facebook de Plymouth advirtió a los usuarios que tuvieran cuidado al mencionar Hoe: "Solo una publicación rápida para decirle a cualquiera que viva en Plymouth, por favor, no lo escriba como una sola palabra. Facebook está diciendo que está acosando y silenciado a la gente y prohibiéndola. No somos nosotros quienes estamos haciendo eso".

Un usuario de Facebook afirmó que la red social había eliminado su comentario en varias ocasiones y agregó: "Ahora estoy escribiendo 'Oe'". Otro añadió: "Alguien me preguntó dónde nadé en Plymouth y le respondí 'Plymouth HO E'. Me regañaron por hablar mal y no pude comentar durante dos días".

El sitio web del hito marítimo describe el Hoe como un "panorama impresionante" con "vistas inmejorables de Plymouth Sound". Es el "lugar perfecto para pasar un día soleado, disfrutar de un picnic en el césped o darse un chapuzón", añaden.

Un portavoz de Facebook dijo: "Estas publicaciones fueron eliminadas por error y nos disculpamos con los afectados. Estamos investigando lo que sucedió y tomaremos medidas para corregir el error".