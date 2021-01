Un artista, criticado por transformar una figura del Niño Jesús en Baby Yoda: "La blasfemia para mí es un trabajo"

Desde que hizo su debut en 2019 en el primer capítulo de The Mandalorian, la serie de Disney+ sobre el universo Star Wars, Baby Yoda ha cautivado a muchos espectadores. Figuras, peluches y demás merchandising han sido los productos que ha protagonizado, pero hay personas que incluso que se han atrevido a utilizarlo en lugar de otros elementos religiosos.

Ya triunfó como muñeco del roscón de Reyes en enero de 2020, meses después de que los fans le conocieran. Pero lo cierto es que fue en México, donde no usan figuritas de los tres Reyes Magos en este dulce, sino una del Niño Jesús. Por ello, este hecho fue considerado blasfemo e inapropiado.

Pero ahora, el artista mexicano Yurex Corp ha sido foco de la polémica después de llevar este cambio de esculturas a un nuevo nivel, pues ha convertido una figura del Niño Jesús -allí llamado Niño Dios- en Baby Yoda.

El Niño Jesús transformado en Baby Yoda por el artista mexicano Yurex Corp. José Méndez / EFE

Pintándolo de verde, usando la misma tela que viste y haciendo especial hincapié en sus grandes ojos y sus orejas puntiagudas, el creador ha hecho una 'actualización' basada en el adorable personaje.

"La verdad es que lo hago como un juego, a mí me divierte mucho este tipo de cosas oscuras, blasfemas o herejes", declaró el autor de esta polémica creación. "Empezaron a llegar comentarios de que me vaya al infierno y fíjate que esto, más allá de impactarme de forma negativa, a mí me agradó".

"Provocar me agradó bastante, así que tengo planeado hacer otras piezas quizá más retadoras, o rompiendo estas esquemas", aseguró. "Pienso que la blasfemia para mí es una trabajo y la herejía es la libertad de oponerse a los dogmas".