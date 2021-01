Se saca una fotografía en Nueva York y descubre que Paul McCartney aparece en ella

Mae Archie se quedó impresionada cuando vio las fotografías que se había hecho durante sus vacaciones a Nueva York y, a través de su perfil de TikTok, contó su experiencia y su descubrimiento.

Tras disfrutar de la ciudad y visitar una exposición de The Beatles, la mujer posó para una fotografía mientras cruzaba un paso de peatones. Sin embargo, no fue hasta que volvió a casa cuando comenzó a revisar las imágenes que había capturado.

La sorpresa de Mae fue mayúscula cuando descubrió que, en una de las instantáneas, aparecía uno de los rostros más reconocibles del mundo: Paul McCartney estaba a su lado, pero la joven no se dio cuenta de ello. Esto dolió especialmente a la joven que, como explica en su vídeo, es una gran fan del artista.

"Quería tomar una linda foto, así que la hice en el cruce, pero este frente a mi madre y no vi a Paul hasta que me di la vuelta. Hice contacto visual con él y nos quedamos allí durante unos segundos y él se dio cuenta de que yo estaba tratando de averiguar por qué me resultaba tan familiar. Después me guiñó un ojo porque supo que le había reconocido y luego se alejó", comenta la joven en su vídeo.