El comerciante que se ha hecho viral por su sinceridad y desparpajo vendiendo: "Es robadito, pero no clonadito"

A la hora de vender algo, hay comerciantes que optan por resaltar las virtudes del producto y ocultar sus defectos, pero también los hay que prefieren ser totalmente sinceros. Es por ello que este comerciante de un mercadillo de Ciudad de México se ha vuelto viral, por promocionar sus productos con revelando, sin tapujos, que son robados.

Ember Luna, el propio vendedor, subió el vídeo a su perfil de TikTok donde ya acumula más de 2,6 millones de visitas. En él, se le puede ver gritando a los cuatro vientos el origen de su mercancía.

"Es robadito pero no clonadito, mami", dice el chico. Otra de sus justificaciones es que no hay que tener pena por comprar robado, pues al final del día ni se nota. "Y si no le compra el marido, tráigase al amante, mami, ya sabe que ese le compra hasta de a doble".

"Recuerden que aquí es como en el hotel, llegando y cogiendo", grita. "Esto es hacer desaparecer toda la evidencia antes de que llegue el operativo [de Policía]", bromea.

El joven, que acumula casi 90.000 seguidores en TikTok, se está haciendo popular por su vídeo viral, pero muchos son los que no ven bien que venda productos robados. Aun así, lo cierto es que podría ser solo una estrategia para atraer de forma original a los clientes, y puede que no sea nada robado, ya que colgándolo en sus redes estaría incluso delatándose.