Historia de cualquier paciente de UCI Covid: el relato viral de una enfermera que busca concienciar en las redes

"Historia de cualquier paciente de UCI Covid (versión para todos los públicos)". Así se titula la publicación que la enfermera Marta Tomás Moreno compartió hace unos días en Instagram, un texto en el que alerta de la situación que viven los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos por Covid-19.

La sanitaria ha comprobado como, en cuestión de días, su post ha alcanzado los 65.000 'me gusta'. Se trata de un duro relato que recoge la evolución que puede vivir cualquier paciente ingresado en la UCI después de haberse contagiado por coronavirus. "Imaginad que un día os levantáis con tos y malestar", avanza.

La usuaria de Instagram cuenta que, después de dar positivo en Covid-19, una persona puede encontrarse cada vez peor: "Pasan dos días, y ese aire que te faltaba un poco, ahora se ha convertido en ahogo. Ha llegado el momento de ir al hospital, casi no puedes moverte de la cama, así que alguien debe llevarte".

La enfermera explica que, después de llegar al hospital, al paciente lo hacen esperar en un "box improvisado a la espera de una cama" hasta que llegue el momento de separarlo de su acompañante. "A partir de ahora estás solo, y enfermo".

En el post, la autora explica que los síntomas pueden empeorar y llevar a este paciente hasta la UCI. "Piensas en si vas a sobrevivir. Estás jodido. Tienes miedo", cuenta. No obstante, se puede sobrevivir, pero el infierno por el que se pasa no se olvida. "Das gracias por estar vivo y no le deseas esto a nadie", zanja.