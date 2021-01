La autora de la foto viral del beso en plena borrasca Filomena encuentra a los protagonistas de la imagen

La borrasca Filomena dejó numerosas imágenes sorprendentes. Cantidades de nieve nunca vista en España, voluntarios con sus todoterrenos ayudando a otros ciudadanos o personas quitando la nieve de las calzadas para hacer caminos. Pero también hubo un sinfín de momentos más virales protagonizados por personas usando trineos, esquiadores en plena Gran Vía de Madrid o el amor en todo su esplendor gracias a la imagen de la fotógrafa María de la Cruz Valdemoro.

La mujer aprovechó el temporal para salir a inmortalizar momentos inéditos en Madrid y, en plena autovía A2 encontró a una pareja besándose y decidió hacer una instantánea. Después, la publicó en sus redes sociales con intención de encontrar a los protagonista, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido dar con ellos.

Tal y como contó la fotógrafa en la Cadena SER, se trata de Pedro y Blanca, unos jóvenes de 25 y 26 años con una curiosa historia detrás para los que tanto la borrasca Filomena como la imagen viral se quedarán marcados en su historia.

"Cuando me lo contaron me quedé un poco alucinada", declaró María de la Cruz. Y es que, según le explicaron, llevaban juntos desde los 17 años pero se habían dado un tiempo durante los últimos dos años. De hecho, ese día habían quedado para volver a verse, por lo que la foto no inmortalizó un beso al uso, sino una reconciliación.

"Después de hablar con ellos, me dijeron que no usaban mucho las redes sociales. Fue una amiga suya, que sí las usa, la que me habló y nos puso en contacto a los tres", explicó la fotógrafa, quien recibió numerosos mensajes de parejas que pensaban que eran ellos los protagonistas.

"Hicimos una llamada para conocernos y les hice algunas preguntas para ver si eran ellos y resultó que todo cuadraba", añadió. Aun así, aún les queda conocerse en persona para que María de la Cruz Valdemoro les dé la foto. Y, cuando las medidas sanitarias lo permitan, a Pedro y Blanca también les queda por disfrutar de un viaje a París que les ha regalado Iberia, quienes participaron en la búsqueda de la desconocida pareja viral.