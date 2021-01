Una 'influencer' sufre las críticas de sus fans tras afirmar que los libros falsos que muestra en sus redes son reales

Maddy Burciaga, una superestrella francesa de Instagram, ha sido criticado por, supuestamente, usar libros falsos como accesorios para la decoración de su casa. En una historia de la red social, la joven de 27 años muestra copias falsas de Yves Saint Laurent y Chanel y añade que los libros son reales y bastante caros en librerías.

Burciaga, que saltó a la fama tras aparecer en varios programas de televisión franceses, como Los ángeles o La villa de los corazones rotos, acumula más de 2,4 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Por ello, su publicación temporal se hizo viral en apenas minutos.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y no fueron precisamente halagos lo que recibió la influencer. "Oh, sí, sabíamos que todo en su vida era falso pero, ¿incluso los libros de cartón? Estas personas no tienen dignidad", comentó un usuario.

Además, el hecho de que los libros fueran falsos supone que la joven ha violado los derechos de autor de los escritores originales. Sin embargo, el problema no queda aquí. Después de mostrar los productos, Maddy Burciaga ofreció códigos de descuento que permitían a sus fans conseguir los libros por 19,99 euros.

L'influenceuse Maddy Burciaga (2,4M d'abonnés sur instagram) signe LE placement de produit de ce début d'année.

Des faux livres (pour décorer son intérieur) à seulement 19,99€ l'unité.

C'est complètement fou, non ? pic.twitter.com/ot2ioonXq9 — Thomas Mongin (@ThomasMongin) January 19, 2021

El problema es que las falsificaciones que Burciaga muestra en sus vídeos se pueden conseguir por solo 3 o 4 euros en plataformas como AliExpress. Por este hecho, la influencer francesa se enfrenta a acciones legales.

Esta no es la primera vez que la joven suena en las noticias por este tipo de situaciones. En noviembre de 2020, usó la imagen de la Fundación Brigitte Bardot para vender sus productos cosméticos y afirmó que usando un código promocional no solo garantizaba un mejor trato, sino que también incluía donaciones a la organización benéfica. La fundación denunció el hecho e informó de que nunca se había autorizado esa acción.

En esta ocasión, la joven intentó apaciguar los ánimos de la fundación con una donación de 200 euros, pero la organización le exigió la retirada de su nombre en sus anuncios.