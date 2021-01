Un jardinero arriesga su vida por salvar a un perro que había sido arrastrado por un torrente

Internet tiene un nuevo héroe. Se trata de Amos Ndlovu, un jardinero que arriesgó su vida para rescatar en Sudáfrica a un perro que había sido arrastrado por el agua, en el aliviadero de una presa mientras seguía a su dueño.

El suceso se produjo el pasado 15 de enero en Bell Park Dam, en la provincia de KwaZulu-Natal, y fue grabado por una testigo.

Según cuenta Sapeople y se ve en las imágenes del vídeo, que ya se ha hecho viral en las redes sociales, el pequeño animal, que se llama Scamp, intenta seguir a su dueño través del tramo superior de la presa, pero es arrastrado por la fuerte corriente.

El can logra ponerse a salvo en una roca, pero sin salida alguna, y es cuando aparece en escena nuestro héroe. James Stewart y su esposa Stella, una pareja que pasaba por el lugar, presencian la escena e incluso la graban.

"Yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua"

En ese instante, Amos entra en acción. Se anuda una cuerda al cuerpo y llega hasta el can. Se gana su confianza y, juntos, regresan hasta la orilla, desafiando la fuerte corriente que puede provocar una tragedia.

Según sus palabras, ya en sus brazos, el can "confió" en él y "no luchó". "Eso lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua", reconoció el jardinero.

Las redes sociales ensalzan al hombre y piden más gestos como este.