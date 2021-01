Una 'influencer' estadounidense, deportada de la isla de Bali, sostiene que es porque "pertenece al colectivo LGTBI"

Kristen Gray, una influencer de Los Ángeles que se describe como una "nómada digital", parece haber llamado la atención de las autoridades de la isla de Bali (Indonesia) tras publicar diversos tuits que la han puesto en el punto de mira. La joven de 28 años ha sido deportada este jueves, pero, a pesar de las razones que dan, ella sostiene que es porque pertenece al colectivo LGTBI.

El motivo de esta expulsión parecen ser unos tuits que publicó esta semana en los que detallaba su viaje, su estancia en la isla, sus proyectos profesionales y su vida con su pareja, Saundra.

Tal y como contó en su cuenta de Twitter, que ya ha borrado, Gray y su novia se mudaron a principios de 2020 para pasar seis meses allí, pero la pandemia las pilló allí y tuvieron que quedarse. Desde entonces, viven allí disfrutando de "un elevado estilo de vida con un coste mucho menor" que en Los Ángeles y rodeadas de una gran "comunidad de personas negras y LGTBI-friendly".

La pareja, que celebró su aniversario allí y lo contaron por Twitter, se dedicó a promocionar su libro Our Bali Life is Yours (Nuestra vida en Bali es vuestra) con información sobre su experiencia y consejos para mudarse a la isla. Esto provocó que muchos las criticaran por lanzar este libro animando a los lectores a cambiar de país en plena pandemia.

Lo cierto es que, sea por un motivo u otro, estos mensajes llegaron a oídos del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de Indonesia. "Se sospecha que la extranjera en cuestión ha hecho negocio vendiendo su libro electrónico y poniendo tarifas a sus consultas sobre viajar a Bali, lo que significa que puede ser objeto de sanciones según la Ley de Inmigración de 2011", explicó a Coconut Bali Jamaruli Manihuruk, jefe de la oficina del ministerio.

Las autoridades la acusaron de trabajar sin visado, por lo que su infracción de la ley provocó que las enviaran de vuelta a Estados Unidos. Aun así, Kristen Gray insistió a los medios que "no es culpable" pues no ha sobrepasado el límite de su visado y no está ganando dinero en rupias indonesias.

Por ello, la influencer cree que se la persigue por las declaraciones que ha hecho sobre su novia o decir que Bali es gay-friendly. "Publiqué un mensaje sobre el colectivo y me han deportado porque soy LGTBI", declaró a BBC.

La homosexualidad es legal en la mayor parte de Indonesia, aunque en 2018 hubo un proyecto de ley que intentó criminalizarla y, tal y como informa The Independent, en 2020 se intentó impulsar una normativa para obligar a las personas del colectivo a "curarse" en "centros de rehabilitación".