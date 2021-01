Las manoplas de Bernie Sanders, que tienen su historia, se convierten en el mejor meme de la investidura de Biden

La investidura de Joe Biden dejó decenas de imágenes para el recuerdo y son las fotografías del cambio, pensadas para ser grandiosas e impactantes... pero a veces una cosa sin mayor importancia cobra protagonismo.

Es lo que ha pasado con una foto que no tiene mayor trascendencia, una en la que puede verse a Bernie Sanders, excandidato presidencial demócrata, sentado en una silla, solo, con unas llamativas manoplas.

El veterano senador por Vermont robaron este miércoles el protagonismo en Twitter a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

La foto de Sanders de 79 años sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio y acurrucado por el frío ha dado la vuelta en las redes sociales por sus grandes manoplas de lana.

Una reportera del medio Buzzfeed explicaba en un hilo de tuits que esas prendas que han desatado el furor de los internautas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), al senador, que las ha llevado en algunas ocasiones en el pasado.

Según esta periodista, las manoplas, de tonos marrones y ocres, están hechas con lana reciclada.

El caso es que esa imagen de abuelito aburrido y muerto de frío se ha convertido en viral y en la munición perfecta para los memes, que se han sucedido por centenares.

El propio Bernie Sanders respondía al ingenio de la gente. "En Vermont sabemos algo sobre el frío y no nos preocupa tanto la buena moda", dijo a CBS News. "Queremos mantenernos calientes", aportó.

He aquí algunos de los mejores memes sobre Sanders y sus manoplas.

