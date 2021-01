Joe Biden sólo sigue en Twitter a 12 personas, todas de la Casa Blanca... menos una conocida modelo

La red social Twitter le entregó a Joe Bidenla cuenta de @POTUS (President of the United States) a cero, tras la salida de Trump, sin seguidores ni seguidos.

En sus primeras horas, ya le siguen 4,7 millones de personas, pero el nuevo presidente de EE UU sólo sigue, al cierre de este artículo, a doce personas, de las cuales todas menos una son personas relacionadas con la Casa Blanca.

La directora de comunicación, la publicista, diversos cargos de su gabinete, su propia esposa, la videpresidenta Kamala Harris... todos a los que sigue Biden tienen un cierto sentido.

Por eso en la lista destaca que Joe Biden siga a la modelo de origen tailandés Chrissy Teigen, que saltó a la fama por su portada en Sports Illustrated en 2010 y que actualmente es presentadora de televisión.

La propia Chrissy se sorprendió y dijo en Twitter: "Mi corazón, oh Dios mío, por fin puedo ver los tuits del presidente". Y es que Chrissy Teigen tuvo sus más y sus menos con el anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, con el que se cruzó agrios mensajes por Twitter.

Trump llegó a afirmar que Chrissy Teigen era una "esposa malhablada", después de que la modelo y presentadora y su pareja, John Legend, criticaran las políticas de Trump en público.

"Probablemente no debería volver a tuitear nunca más", escribía con humor Chrissy Teigen a raíz de ser seguida por el nuevo presidente de los EE UU.

En realidad, este seguimiento es la respuesta con buen humor de Joe Biden a una petición previa que hizo Teigen, quien hace unas horas tuiteaba: "Hola @joebiden, el presidente me ha bloqueado durante cuatro años, ¿puedo seguirle?". Y sí, no sólo puede seguir al nuevo presidente, pues ya no la tiene bloqueada, si no que es seguida por él.

Y es que la modelo ha sido partidaria en público de Biden y Harris desde antes de las elecciones y ha asistido a algunos de sus mítines.