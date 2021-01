Una modelo denuncia a una línea de cosméticos por destrozar su piel y arruinar su carrera profesional

Mariama Diallo, ganadora de Miss Guinea y Miss África Occidental, ha denunciado a la empresa Makari De Suisse, de origen suizo, pues sus productos de cosmética le dañaron la piel paralizando, además, su carrera como modelo.

La joven, de 25 años, ha contado al diario The New York Post que probó los productos de Makari De Suisse en 2018 y, desde entonces, no encuentra trabajo. Las cremas le provocaron una reacción cutánea de la que todavía se recupera.

"Fue deprimente. No podía salir durante el día, no quería que nadie me mirara. Ni siquiera se lo dije a mi madre por qué no quería que ella me viera así. Me distancié de todo el mundo", explicó al medio estadounidense, que ha tenido acceso a las imágenes que muestran el estado de su rostro, cubierta de acné.

Hace dos años, Diallo decidió cambiar sus productos para la piel después de mudarse a Manhattan, donde perdió el acceso a su línea habitual. Por ello, confió en Makari De Suisse. Sin embargo, estas nuevas cremas le provocaron acné severo en el rostro.

La modelo contactó con la empresa, que le mandó un producto para corregir los problemas, lo que solo empeoró la situación: su rostro quedó cubierto de cicatrices e imperfecciones.

Ahora, la joven se centra en la batalla en los tribunales contra la marca suiza. "Debería haber podido ganar mucho dinero en los últimos años", ha explicado el abogado de la joven, Yoram Nachimovsky, a The New York Post.

"Diallo ha perdido contratos como resultado de las lesiones que le causaron los productos del demandado; y su carrera como top model se ha acortado y no ha podido solicitar puestos de trabajo como resultado de los daños", ha añadido.

"Quiero dar a conocer sus productos, si pueden hacer esto a otras personas, es posible que deban revisar sus productos", ha explicado la joven, que actualmente cuida su piel mediante medicamentos y cremas específicas. Ahora planea probar la exfoliación química para acelerar el proceso, pero el tratamiento es muy caro.