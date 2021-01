Encuentra la carta de Papá Noel de una niña en un globo que recorrió casi 1.000 kilómetros y decide regalarle lo que pidió

Alvin Bamburg es un cazador que estaba el pasado 2 de enero en el bosque Grand Cane (Luisiana, Estados Unidos) cuando, de repente, se encontró un globo con forma de estrella volando. El hombre lo cogió y descubrió que este adorno no era sino una carta de Papá Noel que había enviado una niña llamada Luna.

Al estadounidense le pareció un gesto tan tierno que se propuso encontrar a la pequeña y cumplir todos los deseos que había pedido en su nota para así compensar el hecho de que no le hubiera llegado a Santa Claus. "Caramelos, una pelota de Spider-Man, una muñeca de Frozen, un cachorro y un My Little Pony", pidió Luna.

Bamburg acudió a Facebook y publicó una foto del globo para intentar encontrar a los padres de la niña, algo que, afortunadamente, consiguió. Después de que muchos usuarios compartieran su publicación, la madre, Leticia Flores-González, se puso en contacto con él y le explicó que no solo Luna mandó una carta, también su hermana Gianella, ambas gemelas de cuatro años.

Tal y como se puede ver en el Facebook de la madre, las dos pequeñas escribieron sus cartas y las pegaron en dos globos distintos. Y, el pasado 1 de diciembre, lo lanzaron al aire desde su casa en la ciudad de Liberal (Kansas, Estados Unidos). Por lo tanto, al menos la nota escrita por Luna estuvo volando durante un mes y recorrió unos 965 kilómetros en total hasta llegar a las manos de Alvin Bamburg.

"Gracias a todos los que ayudasteis", escribió el cazador en su post. "Vamos a trabajar con la madre para encontrar la mejor manera de cumplir los deseos de sus hijas". Por ello, el hombre avisó a los usuarios de que todo el que quisiera ayudar para regalar a Luna y Gianella lo que pidieron le enviara un mensaje privado o le llamara para saber cómo poder reunir todo y enviarlo a Kansas.

Leticia Flores-González no podía salir de su asombro con todo lo sucedido, y quiso dar las gracias con un comentario en la publicación de Alvin. "No pueden imaginar lo agradecida y bendecida que me siento. Nunca me imaginé que alguien encontraría la carta de Papá Noel de mis gemelas [...] He hablado con mis pequeñas estos días y saben que Papá Noel dejó caer el globo de Luna, pero que un elfo llamado Alvin lo encontró".