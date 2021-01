Se inyecta un té de hongos alucinógenos y desarrolla una infección por la que le crecen hongos en las venas

La nefasta decisión de un hombre de 30 años a punto estuvo de costarle un alto precio e incluso puso en peligro su vida.

Según un informe médico prepublicado en Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry y del que se hace eco Gizmodo, este estadounidense se inyectó en vena un té de hongos alucinógenos que provocó que desarrollara una infección potencialmente letal que a su vez hizo que los hongos crecieran en su sangre.

Según el relato de los hechos, fue su familia quien lo llevó al hospital, donde ha pasado cerca de un mes, tras encontrarlo desorientado.

Todo se remonta a sus problemas de bipolaridad y su dependencia a los opioides, los cuales había intentado dejar para pasarse a las drogas psicodélicas, ya que había leído de sus supuestos beneficios.

Así, decidió hervir unos hongos alucinógenos en agua y se tomó la infusión por vía intravenosa, lo que le provocó vómitos de sangre, diarreas y náuseas, entre otras cosas, por lo que tuvo que ser llevado al hospital, donde comprobaron que varios de sus órganos ya estaban afectados y habían comenzado a fallar.

Allí permaneció varios días en la UCI. El diagnóstico fue una infección bacteriana y fúngica en la sangre por la que los hongos que se había inyectado en la sangre estaban creciendo en su cuerpo.

Tras un tratamiento con antibióticos y antimicóticos el paciente mejoró y su vida dejó de correr peligro.

Según el informe, se han encontrado solo dos casos similares en otro documento, que data de 1985.