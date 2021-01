Dinos cuál es tu propósito de 2021 y te diremos cuál es el libro que deberías leer

A estas alturas, el año pasado no sabías todo lo que se te venía encima. Pero probablemente tampoco sabías que ibas a practicar más deporte en casa que nunca, a preparar tu propio pan o a descubrir nuevos juegos de mesa a los que, de otra forma, puede que no les hubieras dedicado tu tiempo.

La vida tiene esas cosas: tú te propones unas metas y luego ella va poniendo más o menos piedras en el camino. Las piedras van a estar ahí, por eso los propósitos de año nuevo son eso, propósitos, y cumplirlos depende de las circunstancias y de tu fuerza de voluntad. Porque si es algo que hasta ahora no has conseguido, puede que no sea fácil, pero seguro que, si lo consigues, la satisfacción hará que merezca la pena el esfuerzo.

Hace unos años, una investigación realizada por el profesor británico Richard Wiseman revelaba que solo el 12% de las personas consigue cumplir sus propósitos de Año Nuevo. ¿En qué porcentaje quieres estar tú: en ese, o en el 88% restante que representa a quienes no los cumplen?

Si prefieres ser de los primeros, tal vez necesites un poco de ayuda. Pero no te preocupes, la ayuda está en camino. Los siguientes son cinco de los propósitos de Año Nuevo más comunes en la sociedad. Y hay un libro que puede echarte un cable en el proceso para cada uno de ellos. Aquí te dejamos algunos de los muchos que puedes encontrar en Amazon.

Ahorrar

El método 'Kakebo' es mundialmente conocido: un despliegue de consejos, ideas y enseñanzas para gestionar tu economía personal y cambiar malos hábitos para ayudarte a ahorrar cada mes. Esta edición de Blackie Books puede convertirse en tu libro de cuentas de 2021.

Kakebo 2021, Blackie Books. Amazon

Comer más sano

Carlos Ríos ha logrado convencer a miles de personas de que hay que reflexionar sobre lo que se come y colocar en el plato solo comida 'real', dejando a un lado los ultraprocesados. Para hacer esta transición necesitarás una guía, a poder ser, que incluya los cambios necesarios, las técnicas culinarias, los mitos que deben ser desterrados, qué productos debe haber siempre en la despensa, qué utensilios son mejores para cocinar... Esa guía es 'Cocina comida real: Más de 100 recetas para realfooders'.

'Cocina comida real: Más de 100 recetas para realfooders'. Amazon

Practicar deporte

El 2020 nos dejó en casa mucho más tiempo del que hubiéramos deseado, pero también nos enseñó que no es imprescindible salir a la calle para no caer en el sedentarismo. Si lo de hacer ejercicio todavía se te resiste tal vez necesitas los consejos de David Marchante en 'Ponte en forma sin perder el tiempo'. En este libro descubrirás razones por las que tirar por tierra mitos como la falta de tiempo o la genética, conocimientos previos, a valorar tus capacidades físicas y adecuar el nivel de entrenamiento, establecer objetivos reales y organizar tus propios programas.

'Ponte en forma sin perder el tiempo' Amazon

Llevar una vida más sostenible

Tampoco adquirir una conciencia de consumo responsable en sencillo. O mejor dicho, aplicarla después a la vida real. Para quienes estén empezando con este proceso, 'Zero Waste para salvar al mundo: guía ilustrada para una vida sostenible' puede ser el punto de partida. Un libro práctico que recoge consejos y trucos para aplicar en el día a día, desde reciclaje hasta cómo hacer la compra de forma sostenible pasando por el kit básico para una cocina respetuosa con el medio ambiente o qué objetos deberíamos eliminar de nuestra rutina.

'Zero Waste para salvar al mundo: guía ilustrada para una vida sostenible'. Amazon

Dejar de fumar

'Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo'. Eso es lo que defiende el manual titulado con esta frase y secundan las casi cinco estrellas que califican este libro de Allen Carr en Amazon, así como los comentarios de los usuarios que se han hecho con él. En él descubrirás la experiencia personal de su autor, las fases por las que pasa un fumador al dejarlo y las herramientas que pueden serte útiles para superarlo.

'Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo'. Amazon

