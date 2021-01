Un restaurante contesta a una mala reseña en Twitter: "Veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día"

"De esta saldremos mejores", decían algunos cuando comenzó la catástrofe de la Covid-19 y salíamos a aplaudir a los balcones. Al recuperar la nueva normalidad, los negocios vieron visiblemente mermadas sus opciones de venta. Los aforos estaban muy reducidos y, en el caso de los restaurantes, algunos ni siquiera podían ofrecer un servicio en el local, sino que debían limitarse a las terrazas.

Mantener acondicionados los locales, distancia de seguridad entre mesas, no más de, ahora, seis comensales, mascarilla obligatoria mientras no se esté consumiendo y un largo etc. son algunas de las medidas que se deben cumplir al entrar en un establecimiento de este tipo. Sin embargo, hay quienes, casi un año después del comienzo de la pandemia, se siguen resistiendo a cumplir estas normas básicas de convivencia.

El restaurante Niza, situado en Valladolid y definido a si mismo como un local familiar que incluye en su carta "platos vegetarianos y veganos, sin lactosa y aptos para celiacos" ha tenido que vivir uno de estos desagradables episodios. Incluso, los empleados se han visto obligados a expulsar del establecimiento a un grupo de comensales por no respetar las normas.

Sin embargo, como la opinión en las redes sociales está libre de revisiones, los clientes expulsados no han dudado en escribir una pésima reseña sobre el Niza. Aunque los dueños del restaurante han sabido cómo contraatacar ante los comentarios de Cristina.

Querida Cristina, 4 horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud. ...Espero que te hayas quedado a gusto....yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día. Gonzalo Soriano. pic.twitter.com/wTaW5nGFbG — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"Deja mucho que desear", titula la mujer su reseña en el portal TripAdvisor. "No recomendable, mucha tontería con las medidas de seguridad", comenta en uno de los tres apuntes que ha compartido. "Mediocre y muy mala ventilación; carece de luz natura y ventanas; realmente no es el lugar ideal en el actual estado. Puro marketing", añade la misma persona en otra reseña.

Tras ver estos comentarios, la cuenta de Twitter del restaurante ha ofrecido su opinión al respecto, contestando a través de la red social a la clienta: "Querida Cristina, cuatro horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud... Espero que te hayas quedado a gusto... veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día".

El restaurante ha ido más allá y ha compartido otra reseña que la misma Cristina publicó a través de la página web el pasado 27 de septiembre de 2020. En esta ocasión, la clienta otorgó una puntuación de cuatro estrellas sobre cinco y tituló su reseña con "The best". Además, escribió: "Calidad precio inmejorable, muy rico todo. Impecables en la limpieza y seguridad frente al Covid (...). Fuimos una familia de seis personas y es nuestro restaurante de referencia en Valladolid".

Diferencia entre las dos primeras y las dos segundas: que hoy os hemos invitado a iros por no cumplir el mismo protocolo que en septiembre os parecía impecable....la pandemia nos iba a cambiar ¿a mejor?🤔 pic.twitter.com/Pcl47Stl6T — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

"La pandemia nos iba a cambiar... ¿a mejor?", cuestiona la cuenta del establecimiento al compartir las reseñas tan dispares publicadas por la misma persona. La publicación ha sido compartida más de 2.000 veces y ha obtenido más de 12.000 me gusta.