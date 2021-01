Una 'youtuber' graba un supuesto fantasma mientras visitaba un psiquiátrico abandonado

LOVE TO INVESTIGATE / YOUTUBE

No son pocos los youtubers que se arman con una cámara y se dirigen a lugares abandonados para investigar o pasar la noche allí con el fin de poder grabar alguna imagen o sonido paranormal. Sin embargo, parece que Kayleigh Love se llevó un "premio gordo" tras solo unos meses investigando, pues supuestamente se topó con un fantasma que se veía claramente.

Esta joven de Reino Unido, que comenzó su pequeño canal Love to Investigate hace cinco meses, de momento solo tiene poco más de 600 suscriptores, pero ya parece haber logrado su objetivo: capturar una presunta presencia espiritual en uno de sus vídeos.

Kayleigh Love se dirigió a un hospital psiquiátrico abandonado con su cámara y recorrió los pasillos y habitaciones. Pero fue cuando editaba el vídeo cuando se le "revolvió el estómago" y se puso "nerviosa e inquieta" al ver lo que había grabado.

En mitad del pasillo, al girarse, se ve claramente en el marco de la puerta una figura que parece llevar una capucha. Aparta la mirada y, al volver a enfocar, esta presencia se desvanece hacia un lado.

Según informaron los medios locales, la descripción del lugar coincide con la del hospital Mid-Wales en Talgarthm, Gales, un centro psiquiátrico inaugurado en 1903 y que cerró en 1999.

La youtuber explicó que podía tratarse del espíritu de una residente que estaba siguiéndolos e intentaba acercarse a ellos: "Creo que es una paciente que sigue atrapada allí y su habitación estaba situada en ese pasillo. Siento que su historia necesita ser contada y tal vez esta es su manera de hacerlo para cruzar y escapar de este asilo".

"Lo que más me sorprende es que no es transparente para nada, es una figura sólida que se presentó frente a nosotros", añadió Kayleigh Love. Pero este motivo es precisamente el que ha hecho que muchos escépticos no crean que esta grabación sea real, sino que la joven ha ido con una amiga que se ha puesto frente a la cámara para engañar.

"Si esta evidencia de un espíritu es lo suficientemente buena como para creer que es una persona real, entonces me ha tocado la lotería en lo que respecta a lo paranormal. Y eso después de solo investigar y explorar durante cinco meses; la gente hace esto durante años y no consigue muchas pruebas", respondió la británica a las personas que no la creían.