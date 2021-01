Se va a vivir con su novio y su suegra le gasta una broma con una absurda lista de instrucciones: "No hay devoluciones"

Es posible que Sharon se replanteara mudarse con su novio Danny después del regalo que recibió de su suegra y sus cuñadas, pues casi parecía que su pareja era más bien su hijo. Aun así, la joven se tomó con humor la larga lista de instrucciones que le dio su familia política, y es que solo se trataba de eso, una broma.

La joven compartió en Twitter las notas en las que había escritas 9 normas básicas para convivir con su novio, y su publicación, con más de 45.000 likes, se volvió viral. Recibió un sinfín de tuits criticando las instrucciones, pues no parecía ser una relación muy sana si Danny necesitaba todas esas indicaciones, pero otros sí entendieron la broma y aplaudieron su humor.

Y es que, simplemente leyendo la lista, se puede apreciar que no es en serio, pues su madre y hermanas lo llamaban "hijo de puta". "Ten cuidado con los calcetines, champú y cepillo de dientes, él utiliza lo que encuentra. Ponle que el jabón vaginal es para los genitales, porque también lo utiliza para la cabeza", dice una de las normas, en claro tono jocoso (y menos mal).

me mude con mi novio y vino con instrucciones de parte de su mamá y hermanas pic.twitter.com/DSyzUPbzMn — shar🌟 (@shar_payevans) January 7, 2021

Ten muchos tupper, porque no los lava; cómprale ropa, porque si no se pone siempre la misma; no le dejes que vea películas de miedo, y menos si ha bebido; o "acompáñale al baño para hablarle y amenizarle la cagada" son algunas de las reglas que le escribió su familia política. "Dios le bendiga y no se aceptan devoluciones", concluye la lista.

Afortunadamente, parece que Sharon no tendrá que tratar con este adulto disfuncional, y quiso dejarlo claro en su Twitter para todos aquellos que la criticaban tras no entender la broma.