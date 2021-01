Una joven tira a un gato por un barranco al ritmo de 'El gato volador', lo sube a Instagram y las redes claman contra ella

Una joven granadina se ha hecho tristemente viral en los últimos días por una fatal idea que ha conmocionado a los usuarios de las redes sociales y a la propia Policía Municipal de Granada, que ha denunciado públicamente los hechos.

Y lo ha hecho subiendo las imágenes a Twitter. En ellas, se ve cómo la chica lanza a un gato por un barranco al ritmo de la famosa letra del El gato volador.

"El delito de maltrato animal requiere que se causen lesiones graves al animal doméstico... y tu broma podía haber causado graves lesiones e incluso la muerte al gato. Así que eres una potencial delincuente... y también una persona miserable. En #Deifontes sobra gente como tú", ha escrito la cuenta @Policia_Granada en la red social.

"Tampoco he hecho un crimen"

Un tuit que ha tenido muchas interacciones en las que los usuarios claman contra la joven, condenan su acción y piden que caigan sobre ella las responsabilidades oportunas en cuanto a leyes de maltrato animal.

Poco después de su absurda acción, y según cuenta Priscila, otra vecina de la localidad donde ocurrieron los hechos, la joven no se arrepiente de lo que hizo y lanza mensajes como "Cosas peores se hacen en el pueblo y nadie dice nada, así que meteros la lengua por donde la quepa" y "Me cago en todos vuestros muertos de quien me suba más a las redes lo más fresco que tengáis que tampoco he hecho un crimen".