Ángel Martín hace un inspirador informativo para despedir el 2020: "La única noticia hoy es lo fuerte que eres"

El cómico y presentador Ángel Martín lleva unos meses haciendo cada mañana lo que él llama Informativo matinal para ahorrar tiempo, en el que en pocos minutos repasa, con mucha sorna, ironía y sarcasmo, las noticias más destacadas del día.

Pero este 31 de diciembre su informativo ha sido muy especial, pues lo ha dedicado a la gente, a sus espectadores, a todos los que este año se han visto envueltos en la vorágine y la dureza de la pandemia.

Antes, eso, sí, daba un consejo: "Es fin de año y la mayoría animan a despedir el 2020 mandándolo a la mierda, pero yo propongo despedirle con cariño, básicamente para que en el último minuto no le de por cabrearse y diga 'os vais a cagar'", recomendaba con humor.

Y después llegaba su inspiradora arenga: "La única noticia que hoy tiene sentido comentar es lo fuerte que eres tú y si nadie te lo dice, te lo digo yo: enhorabuena".

Y es que el que más y el que menos, ha logrado superar un año lleno de momentos difíciles para todo el mundo. "Estoy seguro de que en más de una ocasión has pensado que no ibas a aguantar en que ibas a tirar la toalla y mira, ahí estás, desayunando y viendo un vídeo en el móvil", ponía de manifiesto Ángel Martín.

"¿Que el año no ha sido como esperabas? Claro que no, pero en el fondo ningún año es como esperas", reflexionaba el cómico.

Y el que no se consuela es porque no quiere, por ejemplo, librándose de la mala conciencia por procrastinar. "La buena noticia es que este año los buenos propósitos que hiciste para este año y no se han cumplido puedes decir sin miedo a equivocarte que no han sido culpa tuya, que han pasado cosas".

Y sobre las atípicas cenas de Nochevieja de hoy, también animaba a llevarlas de la mejor manera: "Esta noche voy a echar de menos a mucha gente… claro y esa gente te echará de menos a ti, pero les llamas, les escribes y organizas tantos planes que cuando esto termine no vuelvas a pisar tu casa en treinta años".

El cómico animaba a tomarnos unos minutos y a hacer un gesto para felicitarnos a nosotros mismos: "Hoy brinda por ti, enhorabuena por tu fuerza, tu valor y por tu paciencia".

Y terminaba Ángel Martín dando las gracias "por todas esas veces que seguro que has escuchado las penas de otro, manteniendo en silencio las tuyas y buscando la manera de que se sintiera mejor".