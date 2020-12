Los robots de Boston Dynamics causan sensación bailando mejor que muchos humanos

Si hay una familia de máquinas que triunfa y asusta a internet hasta el punto de volverse siempre virales, esos son los robots de Boston Dynamics. Sus creaciones bípedas (Atlas), sus 'perros robot' (Spot), que incluso han sido visto sirviendo mesas por las calles de Sevilla, y sus múltiples experimentos que emulan comportamientos humanos han sorprendido a muchos por lo avanzada que está la tecnología en este aspecto.

Son capaces de hacer cosas como escalar montañas de piedras, dar volteretas, saltar o mantener el equilibrio mientras reciben un golpe, pero también otras como detectar explosivos, radiación, pastorear ovejas, vigilar instalaciones e incluso atender enfermos.

Pero hacen mucho más. Tienen herramientas que facilitan el trabajo y la vida de las personas, funciones que solo una máquina puedo hacer. Y también realizan actividades que cualquier persona puede hacer, haciendo que su forma de moverse y actuar se parezca cada vez más a un humano.

Pero, por si quedaba alguna duda, la conocida empresa estadounidense Boston Dynamics ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que sus creaciones se marcan una coreografía que muchas personas querrían poder emular. Casi como su fuera un flashmob de robots, estas máquinas bípedas, de ruedas y 'perros' han bailado el famoso twist de The Contours, Do You Love Me.