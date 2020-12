Un niño de 7 años rescata a su hermana de 22 meses de su habitación mientras ardía la casa donde dormían

En New Tazewell, Tennessee, Estados Unidos, ha ocurrido una historia diga de una película de Hollywood. Y es que un niño de 7 años llamado Eli salvó la vida de su hermana pequeña tras saltar a su habitación por una ventana para rescatarla de un incendio que destruyó la casa de su familia.

Sucedió la noche del 8 de diciembre en la casa de los Davidson. Chris y Nicole Davidson dieron de cenar a sus tres hijos, los metieron en la cama y se durmieron sobre las 8:30 de la noche.

Unas horas después, Nicole Davidson se despertó debido el olor a humo que inundaba toda la casa. En cuestión de minutos, la casa de la familia se incendió y la pequeña Erin Davidson, de 22 meses, quedó atrapada en su habitación.

Mientras que la pareja pudo agarrar a su hijo Elijah y Eli de 2 años, quien ha sido acogido por la familia durante casi un año, la habitación de Erin estaba rodeada de fuego. "El humo y el fuego eran tan espesos que no había forma de que pudiera llegar hasta ella", dijo Chris Davidson a la CNN.

"Salimos para llegar a ella desde la ventana, pero no había nada en lo que pudiera pararme para alcanzar allí. Así que recogí a Eli, quien entró por la ventana y pudo agarrarla de su cuna". "No podríamos estar más orgullosos de Eli", dijo Davidson. "Hizo algo que un hombre adulto no haría". Y lo hizo justo a tiempo.

Cuando llegaron cerca de 20 bomberos al lugar, la casa ya estaba envuelta en llamas. Al día siguiente, "no quedaba nada", dijo el jefe de bomberos de New Tazewell, Josh Miracle. "Pensé que no podía hacerlo, pero luego dije: 'La tengo, papá'", declaró Eli. "Tenía miedo, pero no quería que mi hermana muriera", añadió.