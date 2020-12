Una mujer descubre un rostro en una col de Bruselas: "No sé si es Johnny Deep o Jesús"

Se conoce como pareidolia al fenómeno psicológico mediante el que algunas personas tienden a percibir caras en objetos inanimados. Esto es lo que padece Shaunagh Roberts, de 34 años, que, mientras se preparaba para cortar la verdura, vio un rostro bastante reconocible.

La mujer, sorprendida, llamó corriendo a sus hijos para comprobar si lo que tenía eran alucinaciones o si, realmente, la cara de Jesucristo estaba en la col de Bruselas que ella estaba preparando.

"Estaba sacando la verdura, cubriéndola y preparándola, poniendo una cruz en la parte inferior. Cuando vi la cara recuerdo que pensé: 'Dios mío, podría ser Jesús', ya que estaba tan cerca la Navidad", comentó Shaunagh. "Pensé que era divertido y lo fue incluso más porque lo encontré justo antes de Navidad. Cuando vi la cara les grité a los niños: 'mirad, no sé si es Johnny Deep o Jesús".

"No soy particularmente religiosa, me describiría como muy abierta. Disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que, probablemente, me describiría como espiritual", agregó la mujer. Además, reconoció que, cuando el vegetal comenzó a parecerse menos al santo, lo arrojó a la papelera.