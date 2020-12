Una mascarilla con forma de escroto triunfa entre los usuarios más... atrevidos

Desde que las mascarillas se convirtieron en un elemento de seguridad obligatorio las personas más preocupadas por la estética han buscado la manera de convertirlo también en un complemento y ahora se venden mascarillas de mil formas y colores.

Sin embargo, la mascarilla con forma de escroto es posiblemente la que ha logrado una cota más alta de originalidad y esperpento a partes iguales.

Esta mascarilla, hecha con silicona similar a la de las tetinas y chupetetes, se fabricó en un principio como una broma para una despedida de soltero.

Un profesional del diseño de prótesis fue en el cargado de idearlas y de los detalles técnicos y la empresa Billy's BallBags (literalmente, el escroto de Billy) la encargada de su fabricación.

En cuanto las fotos de esta mascarilla comenzaron a correr por internet se hicieron virales y los pedidos comenzaron a llegar hasta agotar la primera hornada de mascarillas escrotales.

Estas mascarillas, que no son un producto médico y no son transpirables, y por tanto no protegen del coronavirus, cuestan unos 33 euros. La propia empresa advierte: "El aire puede entrar y salir por los lados de la máscara, pero no recomendaría usarla durante períodos prolongados. ¡Es un producto de broma para divertirse y echar unas risas!", explican.

Y aunque parezca raro, la misma empresa fabricaba ya todo tipo de accesorios que reproducen los testículos humanos con su bolsa escrotal y gran realismo, desde llaveros a prótesis falsas.