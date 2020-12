Culpa a Apple de que su hijo de 6 años se gastase 13.000 euros en un videojuego: "¿Quién gastaría tanto en dinero virtual?"

Parece una forma sencilla de entretener a un niño, ya sea con dibujos animados, vídeos o juegos, pero lo cierto es que el smartphone tiene un sinfín de aplicaciones y funciones que se deben controlar no solo por los pequeños, sino por las tarjetas de crédito.

Jessica Johnson es una madre de de Connecticut, Estados Unidos, que ha vivido en sus carnes lo que sucede cuando no se pone ninguna contraseña a los pagos en la App Store de iPhone, pero lo averiguó demasiado tarde.

La mujer de 41 años, que trabaja como corredor de bolsa, descubrió en verano que se le estaban haciendo cargos en su cuenta del banco Chase a nombre de Apple y PayPal. Acudió a su oficina para tratar el tema, donde le dijeron que probablemente se trataba de un fraude, y por ello puso una reclamación.

El montante total ascendió hasta los 16.293 dólares (unos 13.300 euros), y no fue hasta octubre cuando el banco informó a Johnson de que los cargos eran válidos y que debía ponerse en contacto con Apple. Fue en ese momento cuando vio que se enteró de que el dinero había sido gastado en el juego de móvil Sonic Forces al que su hijo George de 6 años jugaba mucho.

Apple se negó a emitir un reembolso porque habían pasado 60 días desde que se hicieron las compras. "La razón por la que no llamé dentro de esos 60 días es porque Chase me dijo que era probable que fuera un fraude", justificó la madre a New York Post.

This 6-year-old racked up $16K on mom's credit card playing video games https://t.co/BXQy39XaZypic.twitter.com/17hk1J9mwK — New York Post (@nypost) December 12, 2020

Como ni ella ni su marido habían habilitado ninguna contraseña, huella u otro sistema de seguridad a la hora de usar la tarjeta en el móvil, el pequeño pudo gastar tal cantidad en dinero virtual de la app. Comenzó comprando pequeñas cantidades de anillos rojos a 1,99 dólares y terminó con los packs de 99,99 dólares, lo cual hizo que George consiguiera más personajes y características en el juego.

Compras del juego 'Sonic Forces' para móviles. SONIC FORCES

"Es como si mi hijo de 6 años se estuviera haciendo líneas de cocaína cada vez más grandes", bromeó Jessica Johnson. "Si hubiera sabido que eso podía pasar, no hubiera permitido que mi hijo de 6 años se gastara casi 20.000 dólares en compras de anillos virtuales".

La corredora de bolsa culpa de lo sucedido a Apple y a la compañía de videojuegos por permitir esos micropagos -o macropagos, en su caso- en juegos así a los que tienen acceso los niños. "¿Qué adulto gastaría 100 dólares en un cofre de monedas de oro virtuales?", se preguntó.

"Mi hijo no entendía que el dinero era real. ¿Cómo lo iba a hacer? Está jugando a un juego de dibujos animados en un mundo que sabe que no es real. ¿Por qué el dinero iba a ser real? Eso requeriría un gran salto cognitivo", explicó.