Ibai arranca su 'streaming' benéfico en el que jugará con rostros como Pedrerol, Frank Cuesta o C. Tangana, entre otros

Ibainéfico es el nombre del evento solidario que organiza Ibai Llanos por cuarto año consecutivo que arranca este martes a las 20 horas en Twitch y durará hasta el jueves.

Este año, en colaboración con NOOB y VIZZ, ambas pertenecientes a Webedia, el conocido streamer español recaudará dinero para UNICEF. En la edición de 2019, celebrada en Bilbao, el comentarista de eSports consiguió un total de 102.000 euros para causas benéficas, y este año, que se realizará de forma online, esperan poder superar esta cifra.

Para ello, Ibai Llanos ha organizado un evento gaming en directo que sorprenderá más que nunca, pues ha reunido a personalidades de todos los sectores para competir en juegos como Fortnite, League of Legends, Fall Guys, Among Us y Pinturillo.

Este martes por la noche se formarán cuatro equipos capitaneados por los youtubers DJMariio, Willyrex, The Grefg y el propio Ibai. Cada uno de ellos elegirá a los jugadores entre la larga lista de rostros conocidos: periodistas como Josep Pedrerol y Mónica Carrillo; cantantes como C. Tangana, Papo MC o Kidd Keo; youtubers como AuronPlay, Alexby y Coscu; futbolistas como Sergio Agüero; y televisivos como Frank Cuesta.

Tras la división por equipos, el miércoles y el jueves de 17 a 22 horas competirán en los diferentes títulos, todo con el fin de pasárselo bien, entretener y poder recibir donaciones que irán destinadas a causas benéficas. Todo ello se podrá seguir a través del canal de Twitch de los capitanes y de los participantes.