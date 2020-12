Convierte un calcetín sucio que su hija dejó en el suelo en una 'pieza de museo' después de ver que no lo recogía

La relación entre padres e hijos es muy diversa en cada hogar. Sin embargo, el buen humor está presente en esta familia que ha decidido compartir un poco de su vida privada a través de las redes sociales.

Xep Campell, una madre estadounidense, decidió dejar durante días un calcetín sucio que su hija había olvidado en el baño para comprobar el tiempo que tardaba en recogerlo. Con el paso del tiempo y cansada de que la joven lo ignorase, decidió ponerle una etiqueta como si de una exposición se tratase.

La mujer publicó lo sucedido en Facebook con un claro mensaje y una imagen del calcetín. "La noche de Acción de Gracias, cuando me fui a la cama, vi uno de los calcetines de Kestrel en el suelo del baño. Decidí no tirarlo a la cesta, sino ver cuánto tiempo permanecería allí, una especie de experimento sociológico", explicó Xep Campell en su post.

"Hoy, una semana más tarde, aquí sigue, así que decidí que debía ser intencionado y merecía reconocimiento como tal. Hice esta pequeña etiqueta con la esperanza de que la motivara a recogerlo", continuó Xep Campell. Cuando su hija vio la etiqueta, le envió un mensaje con una fotografía a su madre en el que le preguntaba si había sido ella quién había puesto aquel cartel.

La joven, lejos de retirar el calcetín sucio, decidió colocarlo en un pedestal como si de una obra de arte se tratase. La madre mostró su buen sentido del humor y puso animales alrededor de la obra simulando que tenía público.

La original publicación se ha vuelto viral y muchos usuarios han reconocido el buen sentido del humor de ambas así como la buena relación que mantienen madre e hija. "He recibido un montón de mensajes muy dulces de gente diciendo que se rieron y que se vieron representados por El calcetín olvidado. Mi hija y yo tenemos una maravillosa y comunicativa relación", ha escrito Xep Campell.

Algunos usuarios han pedido a la madre que convierta la historia en un libro, pero esta, lejos de querer lograr un beneficio económico con su divertida anécdota, ha pedido a la gente que done dinero a una asociación que ayuda con terapia a niños que tienen problemas de salud mental.

"Realmente no quiero hacer un libro y no quiero aprovecharme de esto de ninguna manera personal, pero lo que me gustaría hacer es pedir que si esto te ha conmovido o te ha hecho reír haciéndote sentir bien y quisieras devolver esto de alguna manera, una donación a esta increíble organización llamada Centro Infantil Jumping Mouse significaría mucho para mí", ha expresado.

Este bonito y solidario gesto es una de las maneras en las que se pueden emprender acciones para ayudar a los demás. Es más que seguro que los niños del Centro Infantil Jumping Mouse estarán muy agradecidos con el gesto de Xep Campell.