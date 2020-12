Hugo, el niño de ocho años que advierte a Papá Noel en su carta: "Echa gel al entrar y ponte la mascarilla"

Si algo nos está demostrando la crisis sanitaria de la Covid-19 es que los niños son quienes mejor han comprendido la gravedad del asunto. Hugo, un niño de tan solo ocho años, ha emocionado a su madre tras escribir una carta a Papá Noel de lo más peculiar.

El pequeño cumple sin excepción todas las medidas impuestas por Sanidad para derrotar al virus y, desde su casa, "presta mucha atención" a las noticias que se difunden sobre el coronavirus, ha comentado su madre. Este año, por Navidad, "no quiere juguetes", sino "libertad y salud" para todo el mundo.

Para conseguir que su deseo se cumpla, Hugo no ha dudado en advertir a Papá Noel: "Echa gel al entrar y ponte la mascarilla, por favor", ha escrito en su carta pues, según su madre, el niño tiene "miedo a que Papá Noel entre en el hogar sin mascarilla y les contagie". Además, el pequeño hace uso de su deseo de Navidad pidiendo "que se acabe el coronavirus".

No obstante, este no ha sido el único comportamiento inusual en Hugo. Su madre cuenta que, desde su cumpleaños, "reza toda las noches para que se acabe el bicho. Pasó su cumpleaños encerrado y cuando pidió el deseo también fue que se acabe el bicho".

Sin duda alguna, los más pequeños están siendo un ejemplo para todos. Han aprendido a convivir con la pandemia y, aunque "tienen las orejas destrozadas", no ponen problemas para llevar la mascarilla las horas que hagan falta.

Cada día, cuando Hugo y sus hermanos llegan a casa "lo primero que hacen es quitarse la ropa e ir directos a la lavadora y después se van a la ducha". Su madre indica que, aunque les han hablando "muy claro de la pandemia y de lo importante que es seguir las normas que marca Sanidad" este es un hábito que han aprendido tras escucharlo en las noticias.

Además, sobresale el hecho de que unos niños tan pequeños (Hugo y su hermano gemelo tienen ocho años, y su hermana Lucía, once) lleguen a "quitar los dibujos" para estar informados acerca del virus. Su madre apunta que no ha tenido que insistir para que sus hijos se laven las manos o se pongan la mascarilla, al contrario "tenía que decirles que no se las lavasen tanto porque se les estaba cayendo la piel de tanto hidrogel, jabón...".