Un chico gay recoge más de 35.000 firmas tras ser expulsado del instituto por llevar las uñas pintadas

Un joven llamado Trevor Wilkinson ha recogido ya más de 35.000 firmas para protestar contra lo que él considera una injusticia: haber sido expulsado de su instituto, en Texas (EE UU), por llevar las uñas pintadas.

Trevor ha iniciado su campaña en Change.org, donde explica que el instituto no le readmitirá hasta que no se quite el esmalte.

"Es un doble rasero completo porque a las chicas se les permite pintarse y hacerse las uñas. No solo eso, sino que la libertad de expresión es una validación suficiente para que el código de vestimenta no esté justificado", dice el joven en declaraciones recogidas por TooFab.

Trevor, que es homosexual y está "más que orgulloso" de ello, dijo que la discriminación era injusta y no estaba bien.

"Ayúdame a demostrar que está bien expresarse y que la identidad que la sociedad quiere normalizar no está bien", escribió en su petición. "Soy un humano. Soy válido. No debería tener problemas por hacerme las uñas", concluye.