Cancelan su boda por la Covid pero usan el 'catering' para organizar una cena de Acción de Gracias para los enfermos

Emily Bugg y Billy Lewis estaban encantados con la organización de su boda. Estos novios de 33 y 34 años, respectivamente, tenían planeada su ceremonia para octubre, pero el agravamiento de la pandemia provocó que tuvieran que cancelarla. Aun así, esto no los detuvo.

Que no se pudiera realizar el evento multitudinario no era impedimento para formalizar su amor, por lo que el 1 de octubre acudieron al Ayuntamiento de Chicago a casarse. Sin embargo, lo que sí iba a ser un problema era la señal que dieron a Big Delicious Planet, la empresa de catering.

Habían dado 5.000 dólares (unos 4.100 euros) a la compañía, dinero que se iba a perder al cancelar la boda. Por ello, hablaron con ellos y les pidieron que utilizaran esa cantidad para una causa benéfica.

"Habíamos tenido un par de cancelaciones, pero nunca nadie había dicho de usar el depósito para una obra de caridad", declaró a USA Today Heidi Moorman, dueña de la empresa. La compañía aceptó la oferta y usaron los 5.000 dólares en organizar un catering para preparar 200 comidas de Acción de Gracias para Thresholds, organización benéfica en la que trabaja Emily Bugg y en la que se ayuda a personas drogodependientes y con enfermedades mentales.

Junto a la propietaria, otros cuatro empleados prepararon los menús que incluían pavo, puré de patatas, judías verdes, ensalada, pan y postre, lo empaquetaron todo y lo entregaron en mano a los pacientes. "Fue agradable hacer algo bueno cuando están pasando tantas cosas malas en estos momentos y hay tantas personas necesitadas", añadió Heidi Moorman.

Pero los actos benéficos de esta pareja no se quedaron ahí, pues tal y como informó Emily Bugg, Salvage One, el local de Chicago donde se iba a celebrar la ceremonia, les devolvió la señal y han acordado donarlo a la Epilepsy Foundation en el próximo evento que realicen. "En el gran esquema de las cosas, la cancelación de una gran boda no es lo peor que podría pasar", relativizó la novia.