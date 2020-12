Varios 'streamers' derriban en directo el monolito de California al grito de "Jesús es el rey" y lo reemplazan por una cruz

Ya casi ni se sabe cuántos monolitos han aparecido: los metálicos y geométricos de Utah y Rumanía, el de madera con forma fálica de Alemania... Lo que sí se sabe es cuántos hay: ninguno, pues con el mismo misterio con el que se encontraron, desaparecieron. El último que se halló fue uno en Pine Mountain, California, pero tampoco está ya erigido en su lugar, aunque en esta ocasión se sabe por qué.

Cuatro streamers de derechas retransmitieron en directo en la plataforma DLive, emisión realizada por la cuenta CultureWarCrimnal que ya se ha borrado, cómo se acercaron hasta el monumento, tras conducir durante unas 5 horas, para derribarlo.

Este monolito metálico de base triangular no estaba tan anclado al suelo como el resto, por lo que no era difícil retirarlo. Aun así, este grupo de jóvenes, que llevaban cintas de "Make America Great Again", eslogan político que se hizo más popular en la campaña de Donald Trump, dijeron que el obelisco era "gay" y lo tiraron abajo al grito de "América primero" y "Jesús es el rey de este país".

"No queremos aliens ilegales de México o del espacio exterior, así que vamos derribar esta mierda", gritó uno de los streamers mientras lo retransmitían en directo. Según contó Vice, después de lograr romper la base y quitar el monolito de unos 90 kilos, colocaron al lado una cruz cristiana y se hicieron fotos con ella.

'Streaming' de unos jóvenes derribando el monolito de California y colocando una cruz. CULTUREWARCRIMINAL / DLIVE

También inmortalizaron el momento pisando el obelisco con sus botas como si fuera una presa de caza y, tras esto, lo ataron con cuerdas y lo arrastraron montaña abajo. "Fue una experiencia muy enriquecedora. Nadie fue arrestado... Estuvo bien porque fue divertido", dijo uno de los streamers.

Durante su directo, los jóvenes cantaron himnos racistas y hablaron de la supremacía blanca. Además, en un momento dado oyeron voces y pensaron que alguien los seguía. "Agarra la cruz y golpéalos con ella", dijo uno. Después, estuvieron elucubrando sobre si esas personas que iban tras ellos eran del movimiento Antifa, organización que Donald Trump quiso ilegalizar.