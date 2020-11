El monolito metálico de Utah comienza a recibir decenas de turistas después de que un usuario localizase su posición

Cuando vas a una tienda y ves un cartel en el que pone "NO TOCAR", tus ganas de hacerlo aumentan. Por ello, cuando se advirtió a la gente que no fuera a visitar un misterioso monolito de metal en el desierto de Utah, fueron a buscar el monumento con más ganas.

Las autoridades revelaron el descubrimiento del monolito de metal el lunes 23 de noviembre. Aunque indicaron que se ubica en las profundidades del desierto de Red Rock,no quisieron detallar el lugar preciso por temor a que las personas se perdieran en el desierto.

Sin embargo, cuando suceden estas cosas sale el Sherlock Holmes que todos llevamos dentro y, con la ayuda de Google Earth, algunas personas consiguieron analizar el terreno y determinar la posición exacta del monolito. La primera visita se produjo solo 48 horas después del anuncio.

Una de las primeras personas en encontrar la peculiar obra de arte fue David Surber, un exoficial de infantería del ejército estadounidense, que condujo durante seis horas para llegar al desierto de Utah: "Decidí ir allí primero porque me atrajo el hecho de que este objeto había estado allí durante cinco años, oculto en la naturaleza", confesó Surber a la BBC.

Surber explicó, además, que había visto la posición exacta del monolito en una publicación de Reddit. Dicho post fue escrito por Tim Slane, quien escaneó el terreno del desierto a través de Google Earth: "Sabía que una vez que la ubicación se hiciera de conocimiento público, la gente visitaría la zona. He recibido algunos mensajes de enfado por haber revelado la ubicación. Si no lo hubiera encontrado, es probable que alguien más lo hubiera hecho pronto".

Slane estaba en lo cierto. Decenas de personas han visitado ya el monolito y han compartido fotos junto al misterioso objeto. Pero, aunque ya casi todos saben dónde se encuentra, queda averiguar cómo llegó hasta allí.

Las teorías no se han hecho de rogar, aunque todo apunta a que podría ser obra del artista John McCracken, dado el gran parecido del monolito con otras de sus esculturas. Sin embargo, McCracken falleció en 2011 y la investigación de Slane señala que en las imágenes de Google Earth tomadas entre 2013 y 2015 no se puede ver el monolito, por lo que se supone que no se habría instalado antes de que el artista falleciera.

Otras personas han optado por animar al resto a dejar de investigar la procedencia del monolito de metal y, en su lugar, disfrutar del descubrimiento y del misterio que lo envuelve.