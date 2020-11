La respuesta de una mujer a otra que le contó que su novio le es infiel: "Ahora tengo que dejarlo por tu culpa"

Las conversaciones por redes sociales pueden ser peligrosas, pues muchos se pueden encontrar con extrañas personas al otro lado de la pantalla, y otros pueden tener un problema con que se filtren sus palabras. Pues algo así pasa en esta historia, pues una tuitera tuvo que sufrir las insinuaciones de un hombre que estaba siendo infiel a su novia, y él consiguió que su infidelidad fuera revelada.

Coco, que así se hace llamar esta usuaria de 21 años, mostró en Twitter la charla que tuvo por Instagram con el hombre de 34 años, pero no solo eso, sino que también enseñó la que tuvo con su novia, Mónica de Alicante, y que le sorprendió aún más.

"No me interesa conocer a nadie para algo que no sea una amistad", aclaró la joven en la conversación. "Además, me llevas 13 años y me parecería incómodo". "Pero pareces super madura. Si quieres quedamos un día y me ves con el skate o haciendo parkour y ya tomamos algo y lo que surja", le respondió él.

Ha borrado los mensajes y me ha bloqueado. Mónica de Alicante cariño, tu novio Pedro el skater de 34 años es un cerdo pic.twitter.com/e8knCAlsn0 — Coco 🌱🐥 (@Coco_de_piel) November 25, 2020

Pero entonces, él le aseguró que si ella tenía novio, sería discreto y no se enteraría, igual que tampoco lo sabría su novia. "Yo no soy capaz de engañar a alguien que me gusta, no soy como tú [...] Voy a enviarle la conversación a tu novia a ver qué opina", le contestó Coco.

"No sé qué tiene que ver mi novia en esto [...] Suerte enviándoselo porque te he bloqueado en su teléfono, zorra", dijo él. Pero, aun así, ella logró hablar con ella con otra cuenta que tiene y le mandó las capturas.

Vivimos en una simulación 🥴🥴 pic.twitter.com/hufuBW3jFY — Coco 🌱🐥 (@Coco_de_piel) November 26, 2020

"¿Por qué quieres romper mi relación?", le preguntó la tal Mónica, dejando con la boca abierta a Coco. "Eres tan zorra de venir a contármelo para romper mi relación. Yo me follo a otra gente y él no lo sabe, no sé por qué tengo que saber yo que él también. Ahora que lo sé, me ha engañado y lo tengo que dejar, muchas gracias".

"¿Pero por qué hacéis estas cosas? Si quieres follarte a otros, déjale", le recomendó la tuitera. "No le dejo porque yo no le engaño. Si no lo sabe no son cuernos, lista", respondió la novia con unos argumentos que poco se sostienen.

"Normal que te bloqueara con mi cuenta. Ahora tengo que dejarlo por tu culpa, zorra", echó en cara Mónica. "Dios mío, estáis hechos el uno para el otro. No sé cuál de los dos es peor. Pues nada, siento haber roto tu relación idílica llena de amor y comprensión", se despidió Coco, a lo cual la novia le contestó 'muy amablemente': "Que te den por culo, perra".

Igual que entró para bloquearte, estuvo entrando en la cuenta de la novia hasta que le llegase tu mensaje para contestarte y borrarlos.

Mándalo dentro de una semana que el tontolaba ya bajó la guardia. — Iván R.G. (@Igarro) November 26, 2020

Muchos tuiteros se quedaron sorprendidos con la conversación y lo tóxica que parece ser esta relación. Aun así, uno de ellos destacó que es posible que no fuera la tal Mónica la que estaba hablando, sino el novio a través de su cuenta, idea que muchos usuarios apoyaron.

"Igual que entró para bloquearte, estuvo entrando en la cuenta de la novia hasta que le llegase tu mensaje para contestarte y borrarlos", opinó. ""Mándalo dentro de una semana que el tontolaba ya bajó la guardia", recomendó. Así que quizá haya que esperar para saber más de esta historia de pasión, infidelidades y parkour.