Inventan unos grilletes robóticos que no se abren hasta que terminas de hacer flexiones

Este robot te hace la vida más difícil, pero también te hace la fuerza de voluntad más fuerte. Tus ejercicios ya no tendrán excusa si es una máquina la que te obliga a hacerlos, y es que estos grilletes atrapan tus tobillos y no te dejan salir hasta que has hecho las flexiones que te has propuestos.

Si eres de los que se escaquea y no hay manera de que te pongas en serio a hacer ejercicio, aunque sea en casa, esta máquina es perfecta. El canal de YouTube I Made This ha creado este aparato que lleva una cámara incorporada para contar las flexiones que se hacen y que así no puedas escaparte ni hacer trampas.

La cámara controla las veces que subes y bajas, por lo que se ha de marcar el objetivo de flexiones para que, al llegar a esa cifra, los grilletes se abran y puedas salir.

Aun así, esto es solo un prototipo hecho en madera que todavía presenta algunos fallos, tal y como indica su creador. Por ello, cuando lo utiliza, además de esforzarse en hacer sus flexiones, reza para que el robot no se bloquee y sus piernas se queden atrapadas y parezca que está sufriendo una especie de tortura.