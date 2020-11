Una abuela utiliza todas sus armas para que su nieta termine de comer y se hace viral: "Come para que te pongas grande"

¿Cuántas veces nos han dicho nuestras abuelas eso de: Tienes que comer más? Y es que, aunque les dijeras que no, seguían echando cazos de comida a tu plato. Una abuela española ha utilizado todas sus armas para que su nieta siga comiendo.

Una de las nietas grabó el momento en el que le dice a la anciana: "Abuela, no quiero más". De inmediato, la mujer la obliga a seguir comiendo mientras asegura que es la misma cantidad de siempre. En el vídeo, esto se describe como "distorsión de la realidad".

"Que me has echado mucho, que no puedo más", continúa la joven. Sin embargo, la abuela la ignora e "invalida el argumento" con las tradicionales "lecciones de protocolo", asegurando que "es de mala educación dejar cosas en el plato". Después, recurre al "chantaje" y amenaza con enfadarse si no termina de comer.

Pero la mujer ofrece "soluciones alternativas" al problema: "Mañana cuando estés en tu casa, no comas, pero aquí tienes que comer". Normalmente, las abuelas dicen que "no hay excusa que valga" para no comer y, de lo contrario, algo te pasa. Además, siempre dicen que es necesario comer para crecer, independientemente de la edad de los nietos: "Come para que te pongas grande", comenta la protagonista del vídeo.

Ante tantas 'armas', la joven terminó todo lo que había en el plato pero, como era de esperar, "nunca es suficiente". La mujer continuó ofreciéndole filetes, queso y postre.

Esta no es la primera vez que la anciana se hace viral en las redes. Conocida como Abuela de Dragones, la mujer divierte a los internautas con sus ocurrencias y vivencias familiares. Incluso, tiene cuentas en redes sociales, donde comparte vídeos sobre distintos temas.