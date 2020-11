Tres accesorios luminosos de moda ideales para personalizar tu habitación por menos de 30 euros

Como las peculiaridades de este año están haciendo que se pase mucho más tiempo en casa, es la ocasión perfecta para dar un nuevo toque a tu habitación y convertirla en un lugar todavía más acogedor y personalizarlo a tu gusto. Y no, para eso no vas a tener que apostar por una gran inmersión, porque ninguno de los tres accesorios que aquí te proponemos y que puedes encontrar en Amazon supera los 30 euros. Y esa no es el único detalle que tienen en común: están de moda y son una fuente de luz -cálida, blanca o del color que prefieras- que harán tu rincón favorito mucho más acogedor.

Cadena de luces led con clip de Litogo

Si quieres convertir tus mejores recuerdos en los protagonistas de tu habitación entonces necesitarás despejar una habitación, imprimir unas cuantas fotografías y esta cadena de luces led con clip de Litogo. ¡Quedará espectacular!

Cadena de luces led con clip de Litogo Amazon

Tiras de luces led de Govee

Si prefieres que las luces iluminen una línea concreta de tu habitación (en el armario, los zócalos o los techos, la estantería de libros, el cabecero de la cama... Entonces lo que estás buscando es algo como las tiras de luces led de Govee. En esta tienes 10 metros con 20 posibilidades de colores para que puedas cambiarlos a tu antojo.

Tiras de luces Govee. Amazon

Caja de luz led de Relaxdays

Para poner una frase que te gusta, un recordatorio de lo más 'chic', una palabra para el examen de inglés que no se te queda grabada o un mensaje de buenos días a tus compañeros de piso, padres, hermanos... Esta caja de luz led de Relaxdays no solo te servirá para todo eso, sino que además puedes decidir en cuál de los 16 colores prefieres que luzca en cada momento.

Caja de luz led de Relaxdays Amazon

Kit de 240 fichas de Relaxdays

¿Quieres darle un toque todavía más colorido? Incluye en tus mensajes emojis con el pack de 240 fichas multicolor de Relaxdays, pensadas para llevar al siguiente nivel la personalización de tu caja de luz.

Kit de 240 fichas de Relaxdays Amazon

