Elena Cañizares agradece la solidaridad de sus vecinas y su casero: "Hay gente muy buena y generosa"

Después de que este fin de semana, Elena Cañizares se convirtiera en viral por la insolidaridad de sus tres compañeras de piso que querían que se fuera a pasar la cuarentena con sus padres, que son pacientes de riesgo, esta enfermera de Ciudad Real ha vivido un aluvión de emociones.

La joven ha aparecido en Espejo público, La hora de La 1, La resistencia o Todo es mentira, programas en los que ha contado cómo avanza su caso: actualmente, ya ha borrado el hilo para intentar poner fin al acoso a sus compañeras y evitar problemas legales.

Pero, tras la discusión por WhatsApp con sus compañeras de piso y la parte negativa de su viralidad, también está viviendo buenos momentos. Hay varias marcas se han ofrecido a hacerle regalos e incluso pagarle el alquiler de un año, sin embargo, la manchega ha preferido destinar ese dinero que le costaría el arrendamiento a una organización benéfica, pues considera que hay personas que lo necesitan más que ella.

Es un granito de arena que seguro que ayudará mucho ❤️ Me gustaría también que mencionéis asociaciones u organizaciones que necesiten ayuda para poder ponerme en contacto con ellas. O que ellas mismas se pronuncien. Gracias por vuestra ayuda!!! 🥰🥰 — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 24, 2020

El alarde de solidaridad de la enfermera ha recibido respuesta, quizá por el karma, pues aunque sus compañeras no querían tener que vivir con ella, parece que sus vecinos del edificio sí.

"Me llaman al telefonillo y me dicen: 'Hola, somos tus vecinas de arriba y de enfrente, que si necesitas algo'. Esta situación me ha demostrado que hay gente muy buena y generosa y que solo son una minoría aquellos que discriminan", informó este martes en Twitter.

Me llaman al telefonillo y me dicen: hola, somos tus vecinas de arriba y de enfrente, que si necesitas algo?



Esta situación me ha demostrado que hay gente MUY BUENA Y GENEROSA y que solo son una minoría aquellos que discriminan ❤️❤️❤️❤️

Muchísimas gracias🥲 — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 24, 2020

Pero además, también se ha puesto en contacto con ella una persona importante en este tema del alquiler: su casero. Aun así, ha sido muy comprensivo con la situación: "Con respecto al casero, me ha llamado y ha sido súper majo con el tema. Me voy a ir del piso en diciembre que se acaba mi cuarentena y buscaré otro donde vivir".

Ay, y con respecto al casero, me ha llamado y ha sido super majo con el tema ❤️



Me voy a ir del piso en diciembre que se acaba mi cuarentena y buscaré otro piso donde vivir 🥰 — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 24, 2020

Y no son los únicos que se han puesto de su parte, pues el Colegio de Enfermería de Ciudad Real se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle "ayuda legal en caso de que se interponga una denuncia".