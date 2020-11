Escala un árbol de diez metros de altura porque es la única forma de conseguir internet para poder estudiar

Dicen que estudiar es cuestión de motivación y, si no, que se lo digan a Alexéi Dudoladov, un joven estudiante siberiano que tiene que escalar a la copa de un árbol de diez metros para conseguir una buena conexión a internet y poder descargar los apuntes de la universidad.

Cuando la pandemia de la Covid-19 golpeó duramente Siberia, los centros educativos se vieron obligados a cerrar y Alexéi volvió a su casa, en la aldea de Stankevichi donde viven tan solo 50 personas y la conexión a internet es pésima y apenas alcanza el 2G.

El joven estudia Ingeniería Mecánica Naval y, desde su aldea, apenas puede seguir las clases telemáticas. "El mejor sitio, sin duda, es en la copa del abedul", cuenta Alexéi. El estudiante intenta seguir algunas de las lecciones impartidas a través de Zoom, aunque a veces es imposible y se conforma con descargar todo el contenido para poder estudiarlo.

Cuando acabó el verano, se trasladó a Omsk, donde estudia en el Instituto de Transporte Acuático, pero hace unas semanas, cuando cerraron las aulas siberianas, regresó a la aldea.

Comenzó a cobrar fama en TikTok donde, este verano, mostraba cómo era la vida en la granja donde vive con sus padres y charlaba con sus casi 150.000 seguidores. Así, buscando un sitio donde poder subir sus vídeos a internet descubrió la copa del árbol, situada a unos diez metros de altura.

"En mi pueblo no hay cable y mucho menos fibra; solo se puede usar el internet móvil, y solo 2G. Pero la cobertura es malísima. No se pueden descargar vídeos y la señal no da para seguir una clase por Zoom", narra Dudoladov. "Traté de explicar en la faculta que para bajar el material o conseguir unos cuantos minutos de clase tengo que subirme a un árbol, pero no me creyeron; debieron pensar que me las quería saltar".

El joven no se conformó y decidió contactar con las autoridades, quienes le dijeron que podía acercarse al arcén de la autovía, donde la conexión era algo mejor; o comprar un amplificador de señal. Sin embargo, el aparato cuesta, aproximadamente, 8.000 rublos (88 euros) y Alexéi comenta que no tienen ese dinero "disponible". El salario medio de Rusia es de 12.000 rublos (132 euros) al mes.

Harto de perder clase y de tener que trepar a la copa del árbol cada vez que necesita descargar los materiales, donde la temperatura es de unos diez grados bajo cero, Dudoladov hizo un llamamiento a las autoridades a través de sus redes sociales. El vídeo se hizo viral, alcanzando las 2,5 millones de visualizaciones en TikTok y las 60.000 en Instagram, por lo que el joven ha logrado conseguir la promesa del gobernador de Omsk, Alexander Burkov, de que resolverá el problema. No sé sabe cuándo ni cómo.

La historia de Alexéi Dudoladov ha puesto sobre la mesa el problema que sufren muchos niños y jóvenes para seguir las clases online en Rusia. A pesar de que el acceso a internet ha mejorado bastante en los últimos años, la brecha digital sigue siendo enorme entre las grandes ciudades y las zonas rurales; lo mismo sucede con las regiones más pobres.

El caso del chico del abedul ha encendido el debate y la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, insiste en elaborar un plan de digitalización específico para las provincias. Además, el Ministerio de Educación y Ciencia ha ordenado a los rectores que tengan en cuenta las circunstancias de los estudiantes.

De momento, Alexéi ha conseguido que su facultad le diseñe un plan de estudios personalizado, pero no está del todo conforme: "¿Qué pasa con el resto de estudiantes de otros pueblos, tendrán que seguir saliendo a la carretera o trepando al tejado de sus casa o a los árboles?".