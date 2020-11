Se hace viral por reírse de los propósitos que tenía para 2020: "Escribí 'llorar menos' y he llorado toda la pandemia"

Nadie se imaginaba en la Nochevieja de 2019 que el año que estaba por llegar sería tan diferente y difícil. Muchos tenían planes por delante e incluso escribieron sus propósitos para 2020, pero la mayoría de ellos no los cumplieron.

Pero esto es algo que a Robyn Schall, una cómica de Estados Unidos, le hace mucha gracia, pues sus objetivos para este año eran casi apuestos a lo que le iba a pasar. La joven se grabó en un vídeo para Tik Tok, publicación que ya acumula más de 3,7 millones de visitas y 708.000 likes.

"Disculpad mi look, estoy, ya sabéis, tocando fondo...", comenzó diciendo mientras se llenaba una copa de licor. "He encontrado la lista de objetivos que hice en diciembre para el año 2020. Decidme que no es divertido".

'Objetivo uno: ganar más dinero; estoy en paro desde marzo. Viajar más...", leyó y empezó a reírse, pues es evidente que la Covid ha impedido esto. "Perder peso", continuó y se señaló la cara, como mostrando que no había adelgazado.

"Ser más social... Escribí 'llorar menos'. Lloré todos los días de esta pandemia", dijo mientras se reía a carcajadas. "Pasar más tiempo...", leyó y tuvo que parar para reírse. "No es gracioso, pero escribí: 'Pasar más tiempo con la abuela' y se murió".