Despide a su niñera por darle pollo a sus hijos vegetarianos y le pide una compensación por el "daño emocional"

En ocasiones, cuidar de niños que no son tuyos se convierte en una tarea difícil, sobre todo por los padres. Y si no, que se lo digan a esta niñera que contó en Reddit lo que se enfadó una madre por darle a sus hijos nuggets de pollo, ya que su familia es vegetariana.

La joven, que aseguró en su post que lleva dos años trabajando como babysitter, explicó que contactó con la mujer a través de un anuncio en el que pedía canguro para cuidar de su hijo de 9 años y de su hija de 7.

En su publicación, que fue eliminada horas después, contó que eran muy educados y que, como se portaron muy bien, les preguntó lo que querían cenar como premio: "Me pidieron nuggets de pollo".

Ellos se pusieron muy contentos y los disfrutaron, pero la madre entró en cólera cuando llegó del trabajo y lo vio. "Literalmente les arrancó los nuggets de las manos y empezó a decir que soy horrible por permitir que sus hijos comieran cadáveres, y luego gritó a sus hijos por comer carne", aseguró.

Y es que los padres olvidaron decirle a la niñera que eran vegetarianos. "Si lo hubiera sabido, no les habría dado carne", se justificó la joven. "He cuidado de niños vegetarianos antes y me aseguré de respetar su dieta. Es más, ni siquiera comí carne mientras estaba con ellos".

"Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje diciendo que tenía que pagarle 300 dólares (unos 250 euros) por cada niño por el daño emocional que les he causado", contó la babysitter en su publicación. Además, parece que la madre la amenazó con denunciarla si no pagaba lo que pedía.

La niñera no estaba muy preocupada, pues su padre y hermano son abogados y sabía tendría ayuda para lidiar con ese absurdo litigio. "Me negué a pagar y le dije que debería haberme dicho que era vegetariana y me habría asegurado de respetar completamente su elección", contó, a lo que la madre le respondió que "no debería asumir que todo el mundo come carne".

Se desconoce si finalmente la mujer siguió adelante con la amenaza de la demanda, pero la mayoría de comentarios en Reddit apoyaron a la niñera, ya que fueron los niños los que pidieron nuggets y la madre no la avisó de que eran vegetarianos. Además, algunos apuntaron que no solo no debería darle esa compensación, sino que debería pedirle que le pagara los servicios prestados que no le pagó esa noche.